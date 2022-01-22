В Госдуме предложили повысить до МРОТ выплаты по уходу за пенсионерами

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил распространить выплаты по уходу за престарелыми на ухаживающих за одиноко проживающими пенсионерами старше 70 лет. Он также рекомендовал повысить размеры выплаты до одного минимального размера оплаты труда, направив соответствующее письмо на имя главы Минфина Антона Силуанова. Об этом пишет RT.
Нилов
Прошу Вас дать поручение предоставить информацию о возможных дополнительных затратах из федерального бюджета и о наличии дополнительных источников финансирования для реализации предлагаемых изменений, — говорится в тексте обращения.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о планах партии принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии и поднять минимальный размер оплаты труда с нынешних 12 654 до 15 тысяч рублей. По его словам, такая инициатива обусловлена ростом экономического неравенства среди населения.