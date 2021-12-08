В Госдуме предложили ограничить использование травматического оружия

В России нужно ужесточить правила использования травматического оружия, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин «Радио 1». Он сообщил, что напишет запрос на имя главы МВД Владимира Колокольцева с предложением проанализировать ситуацию. Так Швыткин прокомментировал информацию о том, что стрельба в московском МФЦ могла вестись из травматического пистолета, переделанного под боевые патроны.

На уровне Государственной думы мы приняли ряд законов, которые ужесточают правила обращения с огнестрельным оружием. Но есть травматическое оружие нескольких видов. Как правило, оно применяется для самообороны. Вместе с тем, к великому сожалению, некоторые граждане переделывают его под боевое и используют при совершении противоправных действий. В данном случае при помощи такого оружия совершено особо тяжкое преступление — убийство двух человек и ранение ещё четверых, — объяснил он.

Стрельба произошла 7 декабря в многофункциональном центре «Рязанский». По предварительным данным, посетитель отказался надеть маску и вступил в конфликт с охранником центра, после чего достал оружие и начал стрелять. Нападавшего задержали, им оказался 45-летний ветеран СВР Сергей Глазов.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, уверен, что в России необходима гражданская самооборона, а охранникам следует облегчить использование оружия. Вообще, по его мнению, доступ к оружию нужно дать всем.