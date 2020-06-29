В Госдуме предложили агрегаторам новостей делиться доходами с журналистами

https://static.news.ru/photo/e9221774-ba1c-11ea-b36a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные интернет-агрегаторы новостей должны платить средствам массовой информации за публикацию их контента. Такое мнение высказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он указал на то, что такая практика уже применяется в ряде зарубежных стран.

По словам депутата, законы, обязавшие агрегаторов делиться со СМИ выручкой, несколько лет назад были приняты в Германии и Испании.

В результате Google News ушёл из Испании. Но в Германии продолжает работать до сих пор. Видимо, платит, — цитирует Горелкина «Интерфакс».

При этом, подчеркнул парламентарий, после ухода корпорации с медиарынка испанские СМИ зафиксировали «значительный приток трафика на свои сайты».

Как отметил депутат, принято считать, что именно агрегаторы обеспечивают новостным сайтам просмотры. В этой связи СМИ «должны только радоваться, если их бесплатно включают в ленты новостей». Однако такое мировоззрение Горелкин назвал устаревшим. Он утверждает, что на практике издания, наоборот, сталкиваются со снижением трафика. Это может объясняться тем, что основную часть публикаций интернет-пользователи имеют возможность прочитать, не переходя на первоисточник.

В России все новостные агрегаторы предлагают редакциям отдавать контент безвозмездно, напомнил парламентарий. Однако, высказал мнение он, страна «не должна отставать в построении цивилизованных отношений между производителями медийного контента и агрегаторами».

Горелкин сообщил, что планирует изучить зарубежный опыт и пригласил заинтересованные стороны поучаствовать в выработке общей позиции.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что запрет на деятельность СМИ в России должен быть исключительным случаем и крайней мерой. При этом, по его словам, защита изданий должна быть закреплена в международном праве. По словам сенатора, единственной причиной ограничения деятельности журналистов должна быть доказанный факт распространения недостоверной информации.