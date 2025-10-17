Психолог рассказал о неочевидном признаке хорошего мужа

Мужчина, способный в определенных ситуациях нарушить правила дорожного движения, может стать хорошим супругом, считает врач-психотерапевт, психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин. В интервью «Газете.Ru» он отметил, что такие люди обладают гибким мышлением и творческим подходом к решению проблем.

Например, мужчина оказывается в пробке в момент, когда куда-то опаздывает, и принимает самое быстрое решение — вернуться через двойную сплошную. Это говорит о том, что, сталкиваясь с определенными трудностями, он сможет их решить более творческим способом, — пояснил Фомин.

По словам врача, такой мужчина в семейной жизни демонстрирует вариативность и гибкость при решении бытовых задач, поскольку обладает способностью подстраиваться под текущую реальность. Фомин отметил, что именно это качество может сделать его хорошим мужем.

Ранее сообщалось, что для преодоления неудач полезно пересмотреть свои жизненные цели. По словам психолога, смена курса является не признаком слабости, а актом мудрости, позволяющим сохранить силы для более перспективных задач.