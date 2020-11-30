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В Госдуме поддержали предложение заварить мусоропроводы во всех домах

16:29, 30 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мысль о прекращении эксплуатации мусоропроводов во всех домах России здравая, заявил зампред комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов. По его словам, россиян следует «подтолкнуть» к раздельному сбору мусора.

Заваривание мусоропроводов на экологии никак не отразится, а отразится раздельный сбор мусора. Предложение в этом смысле вполне понятно, — сказал он.

Он отметил, что необходимо создать определённые условия, которые позволят гражданам разделять мусор в разные баки, передаёт «Говорит Москва».

Мысль здравая, на мой взгляд. Если мы говорим об идее, в правильном ли направлении мы идём, я считаю, что в правильном, — заключил он.

Накануне специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех домах страны.

Ранее NEWS.ru писал, что причинами, побудившими задуматься об отказе от мусоропроводов в многоквартирных домах, стали проблема санитарии и участившиеся жалобы людей. Об этом рассказал первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты (ОП) России Артём Кирьянов.

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