В Госдуме поддержали предложение заварить мусоропроводы во всех домах

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В Московской области могут сократить объём ограничений, введённых ранее на фоне пандемии коронавируса. О том, что такие меры прорабатываются, заявил губернатор Андрей Воробьёв в ходе совещания с заместителями председателя правительства и главами городских округов.

По его словам, задача властей — избежать дальнейших ограничений. Поэтому в первую очередь отменить могут те, которые будут признаны избыточными. Задача — чтобы все предприятия работали, чтобы наши жители могли...