В Госдуме поддержали предложение заварить мусоропроводы во всех домах

Мысль о прекращении эксплуатации мусоропроводов во всех домах России здравая, заявил зампред комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Михаил Старшинов. По его словам, россиян следует «подтолкнуть» к раздельному сбору мусора.
Заваривание мусоропроводов на экологии никак не отразится, а отразится раздельный сбор мусора. Предложение в этом смысле вполне понятно, — сказал он.
Он отметил, что необходимо создать определённые условия, которые позволят гражданам разделять мусор в разные баки,
Мысль здравая, на мой взгляд. Если мы говорим об идее, в правильном ли направлении мы идём, я считаю, что в правильном, — заключил он.
Накануне специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов предложил заварить мусоропроводы во всех домах страны.
Ранее NEWS.ru писал, что причинами, побудившими задуматься об отказе от мусоропроводов в многоквартирных домах, стали проблема санитарии и участившиеся жалобы людей. Об этом рассказал первый зампредседателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты (ОП) России Артём Кирьянов.