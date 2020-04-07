В Госдуме поддержали предложение перенести перепись населения

https://static.news.ru/photo/faed0b32-78a2-11ea-8fb7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Государственной думы по делам национальностей Валерий Газзаев поддержал предложение Росстата перенести Всероссийскую перепись населения на более поздний срок. При этом, по его мнению, о новой дате дискутировать пока преждевременно.

Мероприятие должно было пройти в октябре 2020 года.

О сроках проведения Всероссийской переписи населения можно будет говорить в зависимости от ситуации [с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19], которая будет складываться в стране и мире в целом, — цитирует Газзаева сайт argumenti.ru.

Парламентарий отметил, что большинство показателей, которые будут собирать социологи, нельзя выяснить без прямого общения с людьми.

Ранее, как писал NEWS.ru, Росстат предложил отложить перепись на 2021 год. В ведомстве заявили, что смещение сроков не повлияет на качество её проведения и результат.