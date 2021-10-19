В Госдуме поддержали предложение о введении нерабочей недели в ноябре

Введение нерабочей недели в ноябре поможет россиянам справиться с коронавирусом. Так считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, передаёт Pravda.Ru. По его словам, в условиях, когда заболеваемость и смертность ежедневно растут, это оправданная мера.

Вирус очень жестокий. Сейчас есть два направления: вакцинация и ограничительные меры, то есть изоляция. В этом смысле один из вариантов изоляции — сделать выходные на целую неделю, чтобы меньше было контактов, сделан расчёт на то, чтобы остановить нарастающую волну распространения пандемии в целом по стране, — аргументировал Тумусов.

Он добавил, что подобная инициатива отрицательно скажется на экономике государства, однако «надо из двух зол выбирать меньшее», считает Тумусов. По его мнению, если не остановить рост заболеваемости коронавирусом, это может плохо сказаться на здоровье россиян.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова предложила вести нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Премьер министр России Михаил Мишустин также поддержал эту инициативу.