В Госдуме отложили рассмотрение поправок о контрактной службе выпускников

Фото: Министерство обороны РФ

Принятие новых поправок, которые предусматривают возможность идти на военную службу по контракту для выпускников школ, на текущий момент не имеет сильной необходимости, поэтому их рассмотрение отложено, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Как пишет «Интерфакс», депутаты собираются посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация.

Этот законопроект отложен, мы пока не видим острой необходимости в его принятии, — сказал Картаполов.

По его словам, если того потребует мировая обстановка, в Госдуме незамедлительно вернутся к рассмотрению этого вопроса. Именно Картаполов ранее выступил с инициативой принять подобные поправки в российское законодательство.

Проект поправок к статье 34 «Закона о воинской обязанности и военной службе» дополнил комитет Госдумы по обороне несколькими днями ранее. Одна из новых поправок говорит о том, что лица мужского пола, которые не находятся в запасе и уже получили среднее образование, могут служить по контракту. При этом отмечается, что нельзя будет отправлять в зону вооруженных действий тех, кто отслужил менее четырех месяцев и не успел набраться должного опыта.

Депутат нижней палаты парламента Анатолий Вассерман следом заявил, что предложение не связано с проведением спецоперации на Украине. Разрешение заключать контракт сразу после школы — это возможность раньше начать обучение серьезным военным наукам, считает он.