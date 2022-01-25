В Госдуме оценили слова депутата об убийстве собак и зоозащитников

Первый зампред думского комитета по экологии Владимир Бурматов прокомментировал призыв члена Заксобрания Забайкалья Александра Михайлова отстреливать бродячих собак и «ставить к стенке» зоозащитников. Парламентарий предложил лишить коллегу депутатского статуса, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Такие заявления недопустимы и оскорбительны, они не совместимы со статусом депутата. Здесь повод для коллег этого депутата: как он себя чувствует вообще? <...> Мне кажется, он либо себя плохо чувствует или находится в состоянии изменённого сознания, — сказал Бурматов.

Он возмутился тем, что Михайлов публично призывает к уголовному преступлению — массовому убийству животных, а также предлагает «ставить к стенке» своих избирателей. Однако эти люди спасают животных, выполняя работу госорганов и самих депутатов.

Бурматов добавил, что готов сам встать под расстрел с зоозащитниками и никогда не поддержит призывы к расправе с ними.

Ну пусть тогда меня поставит к стенке первого. Потому что я никогда не буду рядом с этим депутатом, я буду рядом с теми людьми, которых он призывает казнить, — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Михайлов заявил, что запрет на убийство собак — «абсолютная чушь», навязанная извне. При этом он вспомнил, что в его деревне всегда отстреливали бесхозных собак, независимо от того, агрессивные они или нет. Людей, отстаивающих права и подкармливающих бродячих животных, он назвал «пятой колонной».

Заявление парламентария прозвучало на фоне трагического случая в селе Домна Читинского района Забайкалья. Там 22 января результате нападения своры бродячих собак погибла семилетняя девочка.