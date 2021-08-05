В Госдуме оценили мотивы Проценко уйти в политику

Сами по себе специалисты «с земли» не смогут улучшить ситуацию в своей области, они должны работать совместно с профессиональными политиками. Об этом NEWS.ru заявил депутат Государственной думы Евгений Фёдоров, комментируя слова главврача Городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко о мотивах баллотироваться.

Люди «с земли» будут очень хорошо понимать, какие проблемы в их области, но знать, как их исправить системно, — это совершенно другое дело, — считает депутат.

По словам Фёдорова, если в Госдуме соберётся смесь из профессиональных политиков и узких специалистов, то тогда получится наиболее эффективно решать проблемы и реформировать различные области.

Для положительных изменений необходимы люди, разбирающиеся в государственной теории, те, которые хорошо знают о том, как правильно применять системный подход, — сказал депутат.

Ранее Денис Проценко заявил, что ключевым моментом, повлиявшим на его выбор идти в политику, стало обращение к нему со стороны руководства страны. По словам врача, в этой беседе говорилось, что переменами, которые требуются для системы здравоохранения, должны заниматься не профессиональные политики, а доктора «с земли», которые хорошо видят проблемы.