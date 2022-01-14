В Госдуме объяснили, почему нельзя отказаться от накопительной части пенсии

Отказаться от накопительной части пенсии в настоящее время невозможно, так как её уже получают россияне, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она подчеркнула, что те, кто получает накопительную часть пенсии, будут и дальше её получать, передаёт «ФедералПресс».

От накопительной части пенсии отказаться в данный момент невозможно, потому что часть граждан её уже получают, то есть обмануть ожидания граждан просто недопустимо. Поэтому те, кто получает накопительный компонент пенсии, они будут её получать, — пояснила Бессараб.

Она напомнила, что с 2014 года накопительный компонент пенсии был заморожен. Тем не менее, продолжила парламентарий, часть накопительного тарифа всё же учитывается в личном счёте застрахованного лица. Бессараб объяснила, что наибольшую выгоду от этого получают россияне с небольшим размером заработной платы.

Те, кто получает достаточно небольшую заработную плату, даже выигрывают, потому что с учётом того, что часть отчислений не перечисляется на накопительную и всё идёт на страховую пенсию, они имеют возможность набрать те самые пенсионные коэффициенты и вовремя выйти на пенсию страховую, — резюмировала депутат.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он был подписал 21 декабря 2021 года и вступил в силу с 1 января 2022 года.

Заморозка накопительной пенсии продлена на год. Установлен подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, аналогичный периоду с 2014 по 2023 год.

С 2014 года отчисления в размере 6% от заработной платы российских граждан идут на выплаты нынешним пенсионерам, это и есть заморозка пенсий. До этого граждане страны могли сами решать, передать средства на формирование накоплений или в страховую часть.