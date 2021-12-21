Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2024 года

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до 2024 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он был подписал 21 декабря 2021 года и вступает в силу с 1 января 2022 года.

Заморозка накопительной пенсии продлена на год. Установлен подход учёта страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, аналогичный периоду с 2014 по 2023 год.

С 2014 года отчисления в размере 6% от заработной платы российских граждан идут на выплаты нынешним пенсионерам, это и есть заморозка пенсий. До этого граждане страны могли сами решать, передать средства на формирование накоплений или в страховую часть.

Ранее сообщалось, что в следующем году повысят пенсии госслужащим, военным и силовикам. Им также увеличат социальную часть выплат. Кроме того, переезжающим из села в город назначат льготы. С 1 августа работающим пенсионерам также насчитают выплаты с учётом пенсионных баллов, накопленных за год. Максимальная сумма прибавки будет составлять 296,58 рубля.