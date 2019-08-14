https://static.news.ru/photo/8786045c-be6f-11e9-91d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Предложение Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей коснётся только коммерческого транспорта. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета по промышленности Валерий Гартунг.

Речь идёт не о личных легковых автомобилях, а о коммерческих транспортных средствах. Все-таки личный автомобиль может по-разному эксплуатироваться. Он, например, может быть коллекционным, то есть никак не использоваться. Как его ограничишь? — заявил он в беседе с « URA.RU ».

По его словам, предложение о запрете эксплуатации старых машин пока существует только в форме рекомендации. Эта идея призвана уменьшить количество ДТП, связанных с изношенностью транспортных средств.

Невозможно бесконечно продлять ресурс. Нам нужно беречь жизни людей, — заключил политик.

С инициативой о запрете эксплуатации старых автомобилей выступила зампред Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина. Соответствующее предложение она направила в Минтранс и Минпромторг, писал News.ru.