В Госдуме назвали сроки рассмотрения законопроекта о QR-кодах

На следующей неделе Госдума рассмотрит все поступившие отзывы и предложения ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах, сообщил РИА Новости зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Законопроект планируется полностью рассмотреть до 1 февраля, если его не отложат при улучшении ситуации с коронавирусом.

Думаю, что на следующей неделе будет обсуждение в комитетах профильных. Комитеты будут рекомендовать те или иные поправки к принятию или к отклонению, — сказал Леонов.

Президент России Владимир Путин заявил, что законопроект о QR-кодах в существующей редакции требует доработки. По его словам, в данном случае надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации, а система QR-кодов должна работать для защиты здоровья граждан, а не создавать им лишние трудности. Путин также призвал доработать закон об обязательных сертификатах о вакцинации в общественных местах и сделать его чётким, ясным и понятным.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о введении в общественных местах сертификатов, содержащих QR-коды о вакцинации от коронавируса, медотводе от неё или перенесённом заболевании. Согласно документу, россияне, достигшие 18 лет, не смогут попасть на массовые мероприятия, в учреждения культуры, заведения общепита и розничной торговли без предъявления сертификата. В случае принятия поправки в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» будут действовать до 1 июня 2022 года.