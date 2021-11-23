В Госдуме назвали сроки первого чтения законопроекта о QR-кодах

Законопроект о QR-кодах в общественных местах планируется рассмотреть в первом чтении в декабре. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции обсудит его после завершения сбора отзывов и предложений, срок которого установлен до 14 декабря. Об этом сообщил ТАСС источник в аппарате комитета.

Законопроект будет рассмотрен профильным комитетом по окончании срока рассылки. В первом чтении предполагается рассмотреть законопроект также в декабре, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что в предварительном графике работы Госдумы на декабрь не оказалось даты рассмотрения проекта закона о праве региональных властей ввести посещение по QR-кодам общественных мест, кроме аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости. Это же касается и законопроекта о введении QR-кодов в поездах и самолётах. Как пояснила депутат Госдумы, зампредседателя комитета по охране здоровья Татьяна Соломатина, парламентарии ждут соответствующих мнений Общественной палаты, региональных законодательных собраний, а также общественных объединений.

Предполагаемое введение QR-кодов вызвало неоднозначную реакцию общества: не исключено, что этот вопрос будет обсуждаться на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая должна состояться во второй половине декабря.