В Госдуме назвали новые санкции Киева «трусостью и цинизмом» Депутат Госдумы Шеремет: новые санкции Киева стали цинизмом и трусостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет назвал «цинизмом и трусостью» введенные президентом Украины Владимиром Зеленским новые антироссийские санкции, пишет РИА Новости. Указ о том, что в отношении Москвы вводятся новые ограничения, был подписан украинским лидером 9 июня. На первой строчке в новом черном списке Украины значится президент РФ Владимир Путин.

Эти санкции поражают своим лицемерием, цинизмом, подлостью и трусостью. Это глупый поступок. Зеленский еще недавно заявлял, что хочет встретиться с президентом России, сесть за стол переговоров, и тут же вводит санкции в отношении первых лиц нашего государства, с которыми хотел встретиться. Зеленский загнал себя в угол и показал, что не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине, — сказал Шеремет.

Среди других бессрочных санкций, которые были введены в отношении России, — блокирование активов, ограничения на торговые операции, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины. Шеремет уверен, что такими действиями Зеленский только развивает курс киевских властей на «планомерное уничтожение украинского народа». Депутат добавил, что все эти ограничения все больше отрезают путь для Киева к конструктивному диалогу с Москвой.

По мнению Шеремета, такие санкции едва ли смогут напугать Россию, скорее, они имеют обратный эффект. Он выразил уверенность, что «скорая капитуляция киевского режима неизбежна», и тогда будут отменены все ограничения.

Помимо Путина, Зеленский ввел санкции против премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Минобороны Сергея Шойгу, главы МИД России Сергея Лаврова, вице-премьеров Андрея Белоусова и Татьяны Голиковой, а также против ряда других высокопоставленных лиц.