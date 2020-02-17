https://static.news.ru/photo/4f8e5140-5194-11ea-8950-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Делать или не делать прививки — это выбор отдельно человека. Поэтому в широком смысле не стоит вводит ограничения и принимать или не принимать людей на работу, учитывая то, прошли ли они вакцинацию. Таким образом на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского не принимать на работу сотрудников без прививок ответил член парламентского комитета по охране здоровья Алексей Куринный.

По его словам, есть случаи, когда вакцинация необходима. Например, если речь идёт о представителях «редких профессиональных групп», в числе которых Куринный назвал космонавтов. Представителей этой специальности и не только без прививок до работы не допускают. Однако круг таких профессий достаточно «узкий».

Для всех остальных сегодня право выбора остаётся. Это право может ограничиваться только в строго определённых ситуациях, при наличии карантина, развивающейся инфекции, есть ещё ряд моментов, прописанных в нормативных актах, — цитирует члена комитета по охране здоровья «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав России предлагает расширить национальный календарь вакцинации за счёт дополнительных прививок.