Депутаты ГД хотят понизить пенсионный возраст и ликвидировать ПФР

https://static.news.ru/photo/6a065c72-66db-11eb-9d44-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Объединение лево-патриотических сил намерено вернуть прежний пенсионный возраст, а также добиться ликвидации Пенсионного фонда России (ПФР). Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

В первую очередь мы будем добиваться возврата прежнего пенсионного возраста, а также ликвидации Пенсионного фонда России, — передаёт сообщение пресс-службы Миронова издание URA.RU.

Политик считает, что нужно вернуться к солидарной пенсионной системе. Кроме того, он считает, что пенсии должны выплачиваться из бюджета страны.

По словам Миронова, на сегодняшний день ПФР тратит баснословные деньги на услуги пиарщиков, зарплаты топ-менеджеров, шикарные офисы и большой штат сотрудников. При этих условиях фонду ежегодно не хватает нескольких триллионов рублей на выплату самих пенсий.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство труда и социальной защиты РФ направило в правительство предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля представить предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Выплаты этой категории пенсионеров не индексировались с 1 января 2016 года. Это было сделано для уменьшения дефицита ПФР.