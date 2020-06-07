В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом

Лето 2020 года будет неоднородным, с вероятностью 60-65% средняя температура в России будет около нормы или выше неё.
Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд,
Расчеты демонстрируют, что с вероятностью 60-65% нынешнее лето будет тёплым. Средняя температура за июнь-июль-август будет около и выше нормы, — сказал он.
В качестве примера Вильфанд напомнил о ситуации в столице в начале июня, когда холодная погода резко сменилась жарой. Он сообщил, что прогностическая карта летом будет розового и красноватого цвета, что соответствует тёплой аномалии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летом россиян ожидает рекордная жара, однако исключил сценарий повторения аномальной погоды, которую летом 2010 года усугубили пожары.
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