В Гидрометцентре рассказали о погоде в России летом

https://static.news.ru/photo/62803332-a981-11ea-8a3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лето 2020 года будет неоднородным, с вероятностью 60-65% средняя температура в России будет около нормы или выше неё.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт РИА Новости.

Расчеты демонстрируют, что с вероятностью 60-65% нынешнее лето будет тёплым. Средняя температура за июнь-июль-август будет около и выше нормы, — сказал он.

В качестве примера Вильфанд напомнил о ситуации в столице в начале июня, когда холодная погода резко сменилась жарой. Он сообщил, что прогностическая карта летом будет розового и красноватого цвета, что соответствует тёплой аномалии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что летом россиян ожидает рекордная жара, однако исключил сценарий повторения аномальной погоды, которую летом 2010 года усугубили пожары.