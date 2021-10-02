В Гидрометцентре объявили об окончании бархатного сезона на курортах России
Сергей Попов
Сергей Попов
08:47, 03 октября 2021
Фото: sochi.ru
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Бархатный сезон на российских курортах завершился. Море остыло, но температура воздуха днём пока ещё комфортная. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
К сожалению, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы и бархатный сезон можно считать завершившимся, — сказал синоптик.
Он отметил, что в Анапе температура морской воды составляет всего +16 градусов, в Евпатории, Феодосии и Геленджике — 17–18 градусов. Теплее всего море в Сочи, там его температура составляет +21. Однако в любом случае долго купаться в море уже холодно.
По словам синоптика, дневная температура воздуха на курортах пока остаётся вполне комфортной. Она держится на отметках плюс 17–19 градусов.
Ранее Вильфанд рассказал, что в первую неделю октября жителей европейской части России ожидает потепление. Температура может превысить 15 градусов, а при ясной погоде возможно будет даже позагорать.