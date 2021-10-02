В Гидрометцентре объявили об окончании бархатного сезона на курортах России

Бархатный сезон на российских курортах завершился. Море остыло, но температура воздуха днём пока ещё комфортная. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

К сожалению, на юг европейской части России поступают холодные воздушные массы и бархатный сезон можно считать завершившимся, — сказал синоптик.

Он отметил, что в Анапе температура морской воды составляет всего +16 градусов, в Евпатории, Феодосии и Геленджике — 17–18 градусов. Теплее всего море в Сочи, там его температура составляет +21. Однако в любом случае долго купаться в море уже холодно.

По словам синоптика, дневная температура воздуха на курортах пока остаётся вполне комфортной. Она держится на отметках плюс 17–19 градусов.

Ранее Вильфанд рассказал, что в первую неделю октября жителей европейской части России ожидает потепление. Температура может превысить 15 градусов, а при ясной погоде возможно будет даже позагорать.