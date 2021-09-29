Жителям центра европейской части России пообещали потепление

Жителей центра Европейской России на следующей неделе ждёт потепление. Температура может превысить 15 градусов, а днём при ясной погоде возможно будет даже позагорать. Об этом сообщил РИА Новости глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Днём даже можно загореть, это такое осеннее солнце. При чистом небе вполне можно загорать, ветер слабенький, давление очень высокое. До конца этой недели и до начала следующей будет стоять антициклон, — рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, температура на следующей неделе будет в пределах от 10 до 15 градусов. Также не исключается, что в начале недели столбик термометра может преодолеть отметку 15 градусов.

Как пояснил специалист, «золотую осень» с прозрачным и чистым воздухом принёс арктический антициклон. Так, в центре Европейской России будет очень тепло. При этом Поволжье и Урал в ближайшие два дня ждёт холодная погода.

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