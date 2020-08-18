В ГИБДД утаили участие сотрудницы ФСИН в смертельном ДТП

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Автомобиль Hyundai Creta насмерть сбил 67-летнюю женщину на пешеходном переходе в городе Волжский Волгоградской области. При этом очевидцы утверждают, что что виновницей ДТП была сотрудница Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), что не отражено в протоколе.

Как сообщает издание «Ридус», по официальным данным ГИБДД смертельный наезд на пенсионерку совершила 27-летняя женщина. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась до приезда кареты скорой медицинской помощи.

Однако очевидцы утверждают, что женщина водитель, превысившая скорость, была в форме и опасаются, что она сможет избежать наказания.

Первый ряд затормозил, пешеход начала движение. Во втором ряду неслась машина и сбила ее, от пешеходного перехода метров за 15–20 тело упало, женщина погибла сразу. А водитель в форме сняла свою куртку и положила в машину. Мы видели всё это! — цитирует издание свидетельницу.

Кроме того, в распоряжении издания оказались фотоснимки, сделанные сразу же после аварии: на них зафиксирована водитель Hyundai в форме ФСИН на том самом смертельном пешеходном переходе. В ФСИН пока не комментирую эту информацию.

Как писал NEWS.ru, мужчина в Санкт-Петербурге сбил инспектора ГИБДД, а затем протащил полицейского за автомобилем, проехав так около 700 метров. Когда у 39-летнего водителя проверяли документы, пассажир сел за руль и завёл автомобиль. 38-летний лейтенант полиции попытался помешать движению машины, но мужчина за рулём наехал на него, затем зажал руку инспектора стеклом водительской двери и протащил его по асфальту на 700 метров