В ГИБДД назвали вероятную причину массового ДТП под Ростовом

К массовой аварии на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области могло привести нарушение правил дорожного движения одним из водителей. Об этом заявил представитель регионального управления ГИБДД. Его слова приводит РИА Новости.

По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение водителем грузового автомобиля безопасной дистанции, — пояснил представитель инспекции.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту происшествия. На место аварии выехал замглавы ведомства.

Ранее сообщалось, что в Аксайском районе столкнулись девять автомобилей, в том числе два грузовых. В результате погибли четыре человека, включая двоих детей. Ещё пять человек пострадали. В ликвидации последствий аварии были задействованы 13 человек и три единицы техники.