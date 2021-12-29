В ГИБДД Москвы пояснили, что делать в случае смерти собственника автомобиля
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:26, 30 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В ГИБДД Москвы напомнили о правилах перерегистрации автомобиля на нового владельца. Так, если умер собственник транспортного средства, то им нельзя пользоваться до переоформления права собственности и регистрации в ГИБДД на нового владельца, рассказали в пресс-службе ГИБДД Москвы
Напоминаем, что за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке в соответствии со статьёй 12.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусмотрена ответственность вплоть до лишения права управления на срок от одного до трёх месяцев, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
После покупки машины у нового владельца есть 10 дней для процедуры перерегистрации в подразделении Госавтоинспекции. Если же случилась смерть собственника, то другим лицам транспортным средством пользоваться нельзя до переоформления права на него и регистрации в ГИБДД на нового владельца.
Чтобы произвести эту процедуру, необходимо предоставить сам автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также оформленный на гражданина, ставящего машину на учёт, полис ОСАГО. Кроме того, потребуется произвести оплату госпошлины за услуги по регистрации транспорта.
Ранее сообщалось, что новый закон об отмене обязательного регулярного технического осмотра автотранспорта, который используется в личных целях, был одобрен Советом Федерации. Согласно ему, личный автотранспорт более не подлежит техосмотру.