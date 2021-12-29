В ГИБДД Москвы пояснили, что делать в случае смерти собственника автомобиля

В ГИБДД Москвы напомнили о правилах перерегистрации автомобиля на нового владельца. Так, если умер собственник транспортного средства, то им нельзя пользоваться до переоформления права собственности и регистрации в ГИБДД на нового владельца, рассказали в пресс-службе ГИБДД Москвы

Напоминаем, что за управление автомобилем, не зарегистрированным в установленном порядке в соответствии со статьёй 12.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, предусмотрена ответственность вплоть до лишения права управления на срок от одного до трёх месяцев, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

После покупки машины у нового владельца есть 10 дней для процедуры перерегистрации в подразделении Госавтоинспекции. Если же случилась смерть собственника, то другим лицам транспортным средством пользоваться нельзя до переоформления права на него и регистрации в ГИБДД на нового владельца.

Чтобы произвести эту процедуру, необходимо предоставить сам автомобиль, свидетельство о праве на наследство, а также оформленный на гражданина, ставящего машину на учёт, полис ОСАГО. Кроме того, потребуется произвести оплату госпошлины за услуги по регистрации транспорта.