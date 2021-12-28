Генпрокуратура попросила Верховный суд ликвидировать «Мемориал»

Генпрокуратура России призвала Верховный суд ликвидировать Международное историко-просветительское общество «Мемориал» (организация, исполняющая функцию иноагента), сообщает ТАСС. В ведомстве обвинили организацию в систематическом игнорировании законов, спекуляциях на теме репрессий и создании лживого образа СССР.

«Мемориал» не собирался и не собирается придерживаться российского законодательства, предпочитая организовывать масштабные информационные кампании, дискредитирующие органы государственной власти РФ, — сказала представитель Генпрокуратуры в ходе прений по иску в ВС.

Она также отметила, что организация создаёт лживый образ СССР как террористического государства, очерняет память о Великой Отечественной войне, а также пытается реабилитировать нацистских преступников.

Это потому, что кто-то за это платит. И это подлинная причина того, почему «Мемориал» так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом, — заявила представитель ведомства.

«Мемориал» внесли в реестр иноагентов в 2016 году. В течение нескольких лет суды неоднократно штрафовали организацию за нарушение соответствующего закона. В ноябре 2021 года Генпрокуратура подала иск в Верховный суд о ликвидации «Мемориала», а прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать правозащитный центр «Мемориал».

Ранее сообщалось, что движение «Ветераны России» попросило СКР и Генпрокуратуру привлечь руководство и сотрудников «Мемориала» к ответственности за «отрицание, умышленное замалчивание и фальсификацию фактов преступлений нацистских пособников путём увековечивания их памяти как жертв политических репрессий в СССР». Авторы инициативы назвали 19 фамилий, обнаруженных в базе данных жертв «Мемориала», отметив, что указанные лица были пособниками нацистской Германии.

Глава правления «Мемориала» Ян Рачинский отверг обвинения «Ветеранов России». Он заявил, что ни о какой реабилитации нацизма речи нет.