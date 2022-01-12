Генпрокуратура обнаружила тысячи нарушений при проверке российских шахт

После взрыва метана на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, в результате которого погиб 51 человек, прошли массовые проверки российских шахт. В ходе них были выявлены тысячи нарушений, к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 500 человек. Об этом в интервью «Известиям» сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генеральной прокуратуры Антон Головин.

Только по итогам последней проверки в данной области по нашему поручению прокурорами выявлено три тысячи нарушений законов, для устранения которых внесено более 250 представлений, возбуждена одна тысяча дел об административных правонарушениях, — заявил Головин.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса. В частности, правительство должно будет к 1 мая рассмотреть вопросы о повышении безопасности ведения горных работ и улучшении условий труда на шахтах.

Эти решения также должны будут включать в себя меры по снижению аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержанию боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей. Отмечается также необходимость совершенствования систем безопасности и контроля и повышение надёжности коллективных и индивидуальных средств спасения.

Также российский лидер поручил рассмотреть введение запрета на выдачу новых лицензий на месторождения угля, предполагающие добычу шахтным способом. А также создать такие финансовые механизмы, которые помогут ликвидировать горные выработки, буровые скважины и иные сооружения, связанные с пользованием недр, начать последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.