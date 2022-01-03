Путин поручил разработать меры по улучшению систем безопасности на шахтах

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса, говорится на сайте Кремля. В частности, правительство должно будет к 1 мая рассмотреть вопросы о повышении безопасности ведения горных работ и улучшении условий труда на шахтах.

Правительству РФ принять при необходимости (по результатам обсуждения с профессиональными союзами и иными заинтересованными организациями) меры, предусматривающие <...> улучшение условий труда в организациях угольной промышленности, повышение безопасности ведения горных работ, — говорится в сообщении.

Эти решения также должны будут включать в себя меры по снижению аварийности и травматизма в угольной промышленности, поддержанию боеготовности военизированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей. Отмечается также необходимость совершенствования систем безопасности и контроля и повышение надёжности коллективных и индивидуальных средств спасения.

Предлагается также выработать способы защиты от фальсификаций показаний систем автоматического контроля и передачу данных дистанционного мониторинга и индивидуальных датчиков о местонахождении шахтёров в Ростехнадзор и МЧС в режиме реального времени.

Кроме того, президент поручил внести изменения в КоАП, которые бы предусматривали наказание за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев).

Правительство должно будет до 1 февраля скорректировать действующее Федеральное отраслевое соглашение по угольной промышленности, чтобы исключить из условно-постоянной части зарплаты шахтёров выплаты, зависящие от выработки.

С учётом мирового опыта должны быть разработаны и установлены исчерпывающие требования аэрологической и иной промышленной безопасности при ведении подземных горных работ.

Также российский лидер поручил рассмотреть введение запрета на выдачу новых лицензий на месторождения угля, предполагающие добычу шахтным способом. А также создать такие финансовые механизмы, которые помогут ликвидировать горные выработки, буровые скважины и иные сооружения, связанные с пользованием недр, начать последовательный вывод из эксплуатации угольных шахт с высоким риском аварийности.

Ранее за снижение опасности угольных шахт до среднего уровня или за разработку программы закрытия сверхопасных объектов со сложными условиями выступил глава Минэнерго России Николай Шульгинов. По его словам, после трагедии на «Листвяжной» правительство разрабатывает дополнительные меры по повышению безопасности подобных объектов.

Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошёл 25 ноября. В момент происшествия под землёй находились 285 горняков. В результате аварии погиб 51 человек — 46 горняков и пятеро спасателей, работавших на месте ЧП.