В Госдуме хотят разрешить судимым гражданам участвовать в выборах

https://static.news.ru/photo/62444e10-7151-11eb-aaa8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Иванов внёс на рассмотрение проект закона, позволяющий привлекавшимся к административной или уголовной ответственности гражданам участвовать в выборах всех уровней. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

В настоящее время граждане, имеющие судимость по ряду уголовных статей или привлекавшиеся к ответственности по некоторым статьям КоАП, не имеют права выдвигать свою кандидатуру на выборах вне зависимости от срока снятия или погашения судимости.

Введение подобных ограничений лишает перечисленные категории лиц их конституционного пассивного избирательного права — выдвигать свою кандидатуру на выборах всех уровней ветвей власти и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, — говорится в пояснительной записке к поправкам.

Отмечается, что федеральный закон не может ограничивать осуждённых граждан в участии в выборах, так как оно «не представляет угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, безопасности государства». Кроме того, по мнению автора законопроекта, такие ограничения способствуют злоупотреблениям со стороны заинтересованных лиц.

Проектом закона предлагается привести в соответствие с Конституцией РФ нормы избирательного законодательства и отменить установленные ограничения, — отмечается в записке.

Ранее Верховный суд России внёс в Госдуму проект закона, предусматривающий введение в Уголовный кодекс понятия «уголовный проступок». Таким видом деяния предлагается считать «совершённое лицом впервые преступление небольшой тяжести, за которое настоящим кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы».

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь Верховного суда РФ Павел Одинцов рассказал о гуманизации правосудия в России и почему общее число заключённых за последние годы снизилось вдвое. По его словам, ВС при взаимодействии с другими ведомствами и при поддержке президента работает над смягчением российского уголовного законодательства.