В ГД рассказали, каким льготами необходимо обеспечить детей мобилизованных Депутат Колунов призвал обеспечить детей мобилизованных бесплатными путевками в лагеря и санатории

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Детей мобилизованных россиян необходимо обеспечить различными льготами — бесплатными обедами в школах, путевками в лагеря и санатории, разовыми денежными выплатами для семьи, а также скидками на ЖКУ, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий подчеркнул, что важно также проработать вопрос помощи женам мобилизованным «в восстановлении профессиональных навыков» и дополнительном обучении.

Соцгарантии необходимы детям и членам семей, для которых мобилизованный гражданин — единственный кормилец. Думаю, что будут обсуждаться льготы на обучение детей мобилизованных — в средних и высших учебных заведениях. Для малообеспеченных семей необходимо продумать механизм более существенной помощи: разовые денежные выплаты, бесплатные обеды для детей-школьников, бесплатные путёвки в детские лагеря и санатории, льготы при оплате ЖКУ, — добавил Колунов.

Собеседник подчеркнул, что ему «поступают вопросы от женщин, не работавших до мобилизации супругов». По его словам, домохозяйки говорят о том, что им необходима помощь при трудоустройстве и обучени.