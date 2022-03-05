В ГД предложили запретить публиковать сведения о чиновниках под санкциями

В России предложили запретить публиковать сведения о подвергнутых санкциям чиновниках. Соответствующий законопроект был внесён в Госдуму. По мнению автора документа — депутата «Единой России» Владислава Резника, закон должен предотвратить возможность давления на госслужащих и членов их семей. Документ был размещён в думской электронной базе.

Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью предотвратить возможность использования сведений, публично раскрываемых государственными и муниципальными органами, государственными корпорациями и иными организациями, осуществляющими публичные функции, в рамках законодательства о противодействии коррупции, недружественными государствами для оказания давления и (или) воздействия на представляющих эти сведения лиц и членов их семей, — отмечается в пояснительных материалах.

В частности, Резник предлагает ограничить раскрытие персональной информации служащих на официальных сайтах госструктур, а также ограничить её предоставление для публикации в СМИ. Сведения, которые предлагается скрыть, касаются состава семьи, наличия несовершеннолетних детей, а также данных об имуществе и транспортных средствах.

Ранее правительство предложило убирать данные ряда госзакупок из публичного доступа. Согласно плану антикризисных мер, правительство сможет определять группы товаров, работ и услуг, которые можно закупить без конкурса, размеры авансов, случаи изменения условий контракта без применения штрафных санкций, а также случаи неразмещения контрактов на портале госзакупок.