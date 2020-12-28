В ГД предложили привлечь общественных инспекторов к сохранению памятников

https://static.news.ru/photo/0ed83e62-48fc-11eb-a2e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко предложила присваивать статус общественного инспектора гражданам, которые готовы помочь в сохранении объектов культурного наследия. Соответствующий проект она планирует внести в ГД.

Согласно инициативе, общественных инспекторов следует наделить правом беспрепятственно заходить почти во все помещения исторических зданий, снимать на камеру выявленные нарушения, принимать участие в проверках и оказывать госорганам помощь в наблюдении за эксплуатацией памятников.

Стать инспектором смогут совершеннолетние граждане, которые прошли аттестацию в федеральном или региональном Минкультуры. Статус нужно будет подтверждать раз в три года.

По мнению Костенко, такой шаг поможет повысить эффективность работы органов охраны объектов культурного наследия.

Реализация законопроекта позволит повысить социальную активность граждан Российской Федерации, сделать работу органов охраны объектов культурного наследия более эффективной и тем самым будет способствовать приведению объектов культурного наследия в надлежащее состояние, — отметила она.

Депутат добавила, что законопроект предварительно согласован с Минкультуры. Внести предложение в Госдуму она планирует после согласовательных процедур во фракции «Единая Россия», передаёт «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что Костенко подготовила и внесла на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, упрощающий процедуру приватизации старинных особняков и усадеб. Он предусматривает продажу на конкурсе зданий вместе с земельными участками, на которых они стоят.