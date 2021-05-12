Магазины захотели обязать продавать товары строго по ценникам

https://static.news.ru/photo/d20a1be8-b3c4-11eb-b929-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому магазины обязаны будут продавать покупателям товары по цене, заявленной в ценнике, пишет «Парламентская газета».

Авторы документа, группа депутатов от ЛДПР и сенатор Сергей Леонов, предлагают внести поправки в закон «О защите прав потребителей». По их словам, часто в магазинах цена товара на ценнике не совпадает с ценой, отражённой в чеке.

Как отметил депутат от ЛДПР Ярослав Нилов, «ценники живут отдельно от товара, а выясняется это только на кассе». Так, на кассе покупателям сообщают, что акция закончилась или продавцы не успели заменить ценники.

Из-за того что нормы о праве граждан покупать товар по стоимости, указанной на ценнике, в законе «О защите прав потребителей» нет, продавцы часто отказывают возмещать убытки или компенсировать разницу в цене.

Ранее вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут заявил, что правительству России нужно заботиться о доходах населения, а не о жадности торговых сетей или производителей. Он напомнил, что задача бизнеса — получение прибыли, а вот государство должно думать о том, чтобы у людей хватало денег на продукты. Такая реакция последовала на обвинения премьер-министра России Михаила Мишустина, который во время своего выступления перед Госдумой заявил, что рост цен на продукты связан с безудержными аппетитами ретейлеров.