В ГД назвали условия изменения сроков ревакцинации от коронавируса

Срок ревакцинации россиян от коронавируса может измениться в зависимости от появления новых штаммов, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, согласно рекомендациям Минздрава, в России ревакцинироваться нужно через шесть месяцев, однако эти рекомендации могут поменяться с учётом течения пандемии.

У нас принято ревакцинировать «Спутник V» через полгода по рекомендациям Минздрава. Они могут измениться, всё зависит от того, как будет происходить течение дальнейшей пандемии, какие новые штаммы возникнут и будет ли эффективна наша вакцина против этих штаммов, — сказал парламентарий.

Ранее директор НИЦ эпидемилогии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что сокращать срок ревакцинации для вакцины «Спутник V» из-за «омикрон»-штамма не придётся, вакцина даёт больший спектр антител, чем другие препараты, а антиген вряд ли резко изменится.

В свою очередь, российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова главы Рfizer о том, что скоро всем привитым от коронавируса понадобятся третья и четвёртая прививки для ревакцинации, заметил, что «большая фарма» в США уже не может остановиться, пристрастившись к гигантским доходам. Политик напомнил, что что «омикрон» пока не вызвал и одной миллионной доли заболеваний по сравнению с «дельтой». США при этом уже готовы «сражаться мультипликацией доз». А это, в свою очередь, принесёт фармакологическим компаниям в США сверхдоходы.