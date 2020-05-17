В фасованных креветках обнаружили превышение допустимых норм мышьяка

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Эксперты Роскачества завершили повторную проверку фасованных креветок семи торговых марок, в ходе которой выявили в продукции двух производителей превышение допустимых норм мышьяка.

Креветки от «Бухты изобилия», Fish House, «Каждый день», Agama, Fine Life, «Vici Приорити» и Polar Premium исследовали на наличие мышьяка, антибиотиков, полихлорированных бифенилов (ПХБ), опасных для здоровья микроорганизмов и тяжёлых металлов (свинец, ртуть, кадмий).

При этом в Роскачестве отметили, что, согласно данным учёных, содержащийся в организме водных беспозвоночных мышьяк может быть неопасным для человека.

Также специалисты выяснили, что четыре производителя улучшили качество своей продукции. К ним относятся «Бухта изобилия», Agama, Fine Life и «Vici Приорити».

Как писал NEWS.ru, ранее научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова предупредила, что весной стоит настороженно подходить к выбору картофеля в магазине из-за опасности отравления.