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03 июля 2025 в 20:28

Перезагружаем классику: салат «Креветки под шубой» — обалдеть как вкусно!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необычная версия любимого салата «Креветки под шубой» сочетает нежность морепродуктов и насыщенный вкус рыбы. Готовится быстро, выглядит празднично, а вкус превосходит все ожидания. Идеальный вариант для тех, кто любит удивлять гостей.

Ингредиенты:

  • креветки — 500 г;
  • филе горбуши — 500 г;
  • репчатый лук — 1 головка;
  • майонез — 250 г;
  • овощной бульон — 100 мл;
  • лимонный сок — 2 ч. ложки;
  • желатин — 2 ст. ложки.

Приготовление:

  1. Желатин замочить в воде до набухания, затем растворить на водяной бане.
  2. Лук мелко нарезать, рыбу измельчить, смешать с майонезом.
  3. Креветки отварить в бульоне 2 минуты, охладить и очистить.
  4. Часть желатина добавить в теплый бульон с лимонным соком.
  5. Остальной желатин смешать с рыбной массой.
  6. Выложить слоями: рыбная масса, креветки, залить желе.
  7. Охладить 2 часа в холодильнике.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

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креветки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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