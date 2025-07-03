Перезагружаем классику: салат «Креветки под шубой» — обалдеть как вкусно!

Перезагружаем классику: салат «Креветки под шубой» — обалдеть как вкусно!

Необычная версия любимого салата «Креветки под шубой» сочетает нежность морепродуктов и насыщенный вкус рыбы. Готовится быстро, выглядит празднично, а вкус превосходит все ожидания. Идеальный вариант для тех, кто любит удивлять гостей.

Ингредиенты:

креветки — 500 г;

филе горбуши — 500 г;

репчатый лук — 1 головка;

майонез — 250 г;

овощной бульон — 100 мл;

лимонный сок — 2 ч. ложки;

желатин — 2 ст. ложки.

Приготовление:

Желатин замочить в воде до набухания, затем растворить на водяной бане. Лук мелко нарезать, рыбу измельчить, смешать с майонезом. Креветки отварить в бульоне 2 минуты, охладить и очистить. Часть желатина добавить в теплый бульон с лимонным соком. Остальной желатин смешать с рыбной массой. Выложить слоями: рыбная масса, креветки, залить желе. Охладить 2 часа в холодильнике.

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