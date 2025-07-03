Перезагружаем классику: салат «Креветки под шубой» — обалдеть как вкусно!

Необычная версия любимого салата «Креветки под шубой» сочетает нежность морепродуктов и насыщенный вкус рыбы. Готовится быстро, выглядит празднично, а вкус превосходит все ожидания. Идеальный вариант для тех, кто любит удивлять гостей.
Ингредиенты:
- креветки — 500 г;
- филе горбуши — 500 г;
- репчатый лук — 1 головка;
- майонез — 250 г;
- овощной бульон — 100 мл;
- лимонный сок — 2 ч. ложки;
- желатин — 2 ст. ложки.
Приготовление:
- Желатин замочить в воде до набухания, затем растворить на водяной бане.
- Лук мелко нарезать, рыбу измельчить, смешать с майонезом.
- Креветки отварить в бульоне 2 минуты, охладить и очистить.
- Часть желатина добавить в теплый бульон с лимонным соком.
- Остальной желатин смешать с рыбной массой.
- Выложить слоями: рыбная масса, креветки, залить желе.
- Охладить 2 часа в холодильнике.
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