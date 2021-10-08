В Евросоюзе пояснили позицию по закону об иноагентах

Российский закон об иноагентах противоречит международным обязательствам государства и ведёт к стигматизации граждан. Он также далёк от американского закона FARA. Об этом заявил посол Европейского союза в России Маркус Эдерер, передаёт РБК. Сейчас в перечень Минюста входят 73 физических и юридических лица.

Присвоение людям статуса иноагента ведёт к их стигматизации, ведь людей отождествляют со шпионами, работающими на иностранную державу. Это в целом сокращает возможности для деятельности некоммерческих организаций и граждан, которые были признаны иноагентами. Им становится очень сложно, иногда невозможно продолжать работать. Именно поэтому мы открыто выступаем против этого закона, — сказал посол.

Он добавил, что Евросоюз продолжает работать с представителями российского гражданского общества, адаптируясь под всё более сложные условия. Взаимодействие ведётся в рамках соблюдения Венской конвенции по дипломатическим сношениям, российского законодательства и в соответствии с пятью принципами отношений с Россией.

Дипломат отметил, что Венецианская комиссия, консультативный орган по вопросам конституционального права при Совете Европы, разделяет мнение ЕС касательно российского закона об иноагентах. По словам Эдерера, организация в опубликованном заключении о данном законе назвала его принятие «серьёзным нарушением прав человека».

Комиссия также рассмотрела и довод Российской Федерации о том, что этот закон копирует FARA, и сделала вывод, что это не так, отметив «несколько ключевых отличий от российского законодательства об иностранных агентах, подчёркивающих ряд основных недостатков российского законодательства», — подчеркнул посол.

29 сентября Минюст в очередной раз расширил список юридических и физических лиц, признанных иностранными агентами, добавив в него 24 пункта. Таким образом, количество внесённых в список людей и организаций достигло 72. Позднее туда добавили ещё одну организацию.

3 октября в России заработало законодательство, предписывающее иностранным НКО ежегодно отчитываться о работе, доходах и расходах, а также о проведённых мероприятиях. Кроме того, закон запрещает регистрировать организацию и её филиалы в жилых помещениях.