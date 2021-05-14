«Единая Россия» приостановила членство сенатора Королёва

https://static.news.ru/photo/272e6a2c-b4a9-11eb-a712-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Членство сенатора и бывшего губернатора Липецкой области Олега Королёва в партии «Единая Россия» временно приостановлено после дорожного происшествия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря генсовета партии Андрея Турчака.

Он уточнил, что членство Королёва в партии прекращено по собственному желанию сенатора до конца разбирательства. Если версия политика о случившемся подтвердится, оно будет восстановлено.

При этом Турчак подчеркнул , что разбирательство должно быть максимально беспристрастным и прозрачным, «чтобы ни у кого не оставалось вопросов, что произошло на самом деле».

В подкомитете по этике Совфеда, в свою очередь, отметили , что пока проверка в связи с дорожным инцидентом с участием Королёва не проводится. От ЕР, правоохранительных органов и СМИ соответствующих обращений не поступало.

Ранее сообщалось, что сенатор ехал по Липецку на своём автомобиле Lexus, у которого были спущены колёса. По словам очевидца, он сбивал дорожные знаки и едва не спровоцировал несколько аварий. Когда Королёва остановили сотрудники полиции, он отказался от медосвидетельствования, а потом уснул в припаркованной машине.

Сам Королёв заявил, что в последние годы не употребляет алкоголь из-за болезни. По его словам, во время поездки у него случился приступ, он сам обратился за помощью к сотрудникам полиции и попросил отвезти его домой.