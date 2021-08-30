В Екатеринбургской епархии объяснили слова о захвате Россией новых земель

Слова представителя Екатеринбургской епархии Алёны Богдановой о захвате Россией новых земель, которые она произнесла на конференции, были вырваны из контекста, так как речь шла «о временах Петра I и о тонкой разнице в отношении государства и церкви». Об этом NEWS.ru рассказали в пресс-службе епархии.

Для церкви самое главное — не земли, а молитва и совершаемое богослужение, то есть освящение края. Государство не ставит такую задачу на первый план, особенно когда мы говорим про времена Петра I, — приводит пресс-служба слова самой Богдановой.

В епархии отметили, что во время конференции обсуждалась христианизация Урала в эпоху Петра Великого. До этого в РПЦ предложили создать новую государственную должность: уполномоченного при президенте по правам русских. Также там негативно отреагировали на идею использовать тела умерших в качестве удобрения и разрешили россиянам безнаказанно есть яблоки перед Спасом. С подобной идеей выступил заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов). Священнослужитель пояснил, что в последнее время в СМИ часто сообщали о притеснениях русских людей как в России, так и за её пределами.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили запретить въезд в Россию лицам, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Основанием для инициативы послужили случаи агрессии в Киргизии в отношении русскоговорящих жителей республики.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, призвал ослабить экономические связи с Киргизией и сократить число рабочих из этой страны в РФ.