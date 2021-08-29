В РПЦ посоветовали России захватывать другие народы и страны

Руководитель сектора церковно-приходских школ епархиального отдела религиозного образования Анна Богданова из Екатеринбургской епархии Русской православной церкви посоветовала России захватывать другие народы и страны. Её слова передаёт URA.RU.

Освоение земель — это не самое главное. Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, его привлечь к себе. А задача святого человека — это освятить эту землю. То есть прийти, молиться, совершить евхаристию на ней, — раскрыла истинные задачи России Богданова.

Ранее представители РПЦ предложили создать новую государственную должность: уполномоченного при президенте по правам русских. Также там негативно отреагировали на идею использовать тела умерших в качестве удобрения и разрешили россиянам безнаказанно есть яблоки перед Спасом.