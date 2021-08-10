Жириновский призвал ослабить экономические связи с Киргизией

Партия ЛДПР организовала акцию протеста у посольства Киргизии в связи с повторяющимися в этой стране случаями притеснения русских. Об этом в Telegram сообщил лидер политического объединения Владимир Жириновский. Он призвал ослабить экономические связи с этой страной.

Наше терпение подходит к концу. Мы потребуем снизить число киргизских рабочих в России, ослабить экономические связи! — написал Жириновский.

Он также напомнил, что 9 августа в Бишкеке киргиз напал на русскую женщину-кассира за то, что она говорила по-русски. А неделю назад там издевались над русским парнем.

По словам Жириновского, русские веками развивали национальные окраины, строили города, предприятия, несли в Среднюю Азию просвещение, а сегодня сотни тысяч киргизских семей живут за счёт заработков в России.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин предложил запретить въезд на территорию России людей, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Основанием для этого послужили несколько случаев нападения на русскоговорящих жителей в Киргизии. Володин подчеркнул, что такое особенно недопустимо с учётом того, что русский язык носит в республике статус официального.