В РПЦ оценили идею делать компост из покойников

Разрешение в ряде американских штатов использовать тела умерших для удобрения растений не найдёт отклика в православном обществе. Об этом Pravda.Ru сообщил профессор богословия в Московской духовной академии, протодиакон Андрей Кураев.

По словам священника, почитание останков, каждение гроба всегда являлось российской православной традицией.

Православие считает, что тело человека — это храм. И неслучайно слово «мощи» относится не только к мощам святых людей, но и к останкам обычных людей, — отметил Кураев.

Он также считает, что, возможно, когда эта идея придёт в Россию из Америки, найдутся люди, которые сочтут себя обязанными с ней согласиться. Однако реальность показывает, что даже когда застройщики хотят построить на месте кладбища жилые кварталы, то народ эту идею не принимает. И любые застройщики, риэлторы это тоже понимают, добавил богослов.

Как стало известно, что американские экологи из штата Колорадо предложили изменить подход к погребению умерших. По их мнению, вместо того чтобы предавать тела покойных земле, их надо компостировать и использовать в качестве удобрения.

Ранее сообщалось, что граждане России начали экономить на погребальных услугах. По данным похоронных организаций, россияне всё чаще стали выбирать кремацию, которая стоит примерно на 40% дешевле традиционных захоронений.