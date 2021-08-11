Епископ РПЦ предложил учредить новую должность для защиты прав русских

Заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) считает, что в России следует учредить должность уполномоченного при президенте по правам русских. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Священнослужитель пояснил, что в последнее время в СМИ часто сообщали о притеснениях русских людей как в России, так и за её пределами. Кроме того, неоднократно говорилось о трудностях, с которыми сталкиваются русские люди, желающие получить гражданство РФ и переехать в страну.

Может быть, пора создать должность — назовём её условно — уполномоченного при президенте по правам русских, — написал епископ.

По его словам, такой омбудсмен должен иметь «весомый голос в нужных министерствах» и достаточный аппарат, чтобы выявлять и контролировать случаи ущемления прав русских людей, помогать им с получением гражданства.

Епископ добавил, что выражает своё личное мнение, а не официальную позицию РПЦ.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили запретить въезд в Россию лицам, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Основанием для инициативы послужили случаи агрессии в Киргизии в отношении русскоговорящих жителей республики.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, призвал ослабить экономические связи с Киргизией и сократить число рабочих из этой страны в РФ.