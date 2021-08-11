Епископ РПЦ предложил учредить новую должность для защиты прав русских
Сергей Попов
Сергей Попов
14:17, 11 августа 2021
Савва (Тутунов)Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
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Заместитель управделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) считает, что в России следует учредить должность уполномоченного при президенте по правам русских. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Священнослужитель пояснил, что в последнее время в СМИ часто сообщали о притеснениях русских людей как в России, так и за её пределами. Кроме того, неоднократно говорилось о трудностях, с которыми сталкиваются русские люди, желающие получить гражданство РФ и переехать в страну.
Может быть, пора создать должность — назовём её условно — уполномоченного при президенте по правам русских, — написал епископ.
По его словам, такой омбудсмен должен иметь «весомый голос в нужных министерствах» и достаточный аппарат, чтобы выявлять и контролировать случаи ущемления прав русских людей, помогать им с получением гражданства.
Епископ добавил, что выражает своё личное мнение, а не официальную позицию РПЦ.
Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы предложили запретить въезд в Россию лицам, которые нападают на русскоговорящих граждан в других странах. Основанием для инициативы послужили случаи агрессии в Киргизии в отношении русскоговорящих жителей республики.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, призвал ослабить экономические связи с Киргизией и сократить число рабочих из этой страны в РФ.