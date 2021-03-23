В Думу внесли законопроект об уголовном наказании для чёрных коллекторов

https://static.news.ru/photo/38232418-8bb3-11eb-b3de-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Группа депутатов внесла на рассмотрение Государственной думы проект об уголовной ответственности для так называемых чёрных коллекторов. Документ зарегистрирован в базе нижней палаты парламента.

Если коллектор угрожает человеку, пытается повредить его имущество или только обещает сделать это, либо распространяет о должнике заведомо ложные или порочащие сведения, предложены штрафные санкции в размере до 500 тысяч рублей, либо тюремное заключение на срок до 5 лет.

Если же «выбиванием» долга занимается группа лиц, максимальное наказание для каждого её участника увеличивается до 12 лет лишения свободы.

Внесенным законопроектом предлагается выделить отдельный состав преступления — незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба нижней палаты.

Он напомнил, что ранее были на законодательном уровне были приняты общие положения о деятельности коллекторских организаций. В частности, был определён круг тех, кто может заниматься возвратом долгов, а также регламентированы способы взаимодействия с допустившими неплатежи гражданами. Кроме того, была введена административная ответственность за нарушение прав и должников.

Однако, практика показала, что «ряд проблем остаётся нерешённым»: регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают физической расправой не только самим должникам, но и близким. Вместе с тем, признал Володин, привлечь к ответственности за нарушения законодательства о коллекторской деятельности в ряде случаев бывает крайне сложно, а подчас и невозможно: противоправные действия совершают физические лица, установить связь которых с организациями-кредиторами в рамках нынешний норм законодательства затруднительно.

Это и стало причиной ужесточения наказания для агрессивных «выбивателей» долгов в виде уголовной ответственности. Володин уже направил проект закона в профильный комитет по государственному строительству и законодательству.

Ранее в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств рассказали, что большинство россиян, которые допускают просрочку платежей по кредитам, объясняют это финансовыми трудностями. Кредитные обязательства имеются примерно у 60% экономически активного населения России. При этом просрочку по платежам допускает каждый 12-й, писал NEWS.ru.