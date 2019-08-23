https://static.news.ru/photo/1f34038e-c5ab-11e9-90f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о компенсациях взносов на капитальный ремонт семьям погибших военных-контрактников. Он будет распространятся и на умерших после увольнения со службы, а также на пожарных, сотрудников ФСИН и таможенников.

Членам семей погибших военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти будут компенсированы расходы не только на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных домах, но и взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

19 июля президент России Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть возможность субсидирования первого взноса по ипотеке из средств федерального бюджета. До 1 сентября правительство должно отчитаться перед главой государства о проделанной работе. О том, станет ли россиянам проще обзавестись своей собственной недвижимостью или население ещё глубже погрузится в кредитную кабалу, читайте в материале News.ru.