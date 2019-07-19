Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров рассмотреть возможность субсидирования первого взноса по ипотеке из средств федерального бюджета. До 1 сентября правительство должно отчитаться перед главой государства о проделанной работе. Будет ли теперь проще россиянам обзавестись своей собственной недвижимостью или население ещё глубже погрузится в кредитную кабалу — в материале News.ru.

Для большинства такое предложение президента стало неожиданностью. Однако пока разговор идёт лишь о целесообразности подобных мер. Подобная инициатива прописана в перечне поручений по вопросам жилищного строительства. Как вариант — рассматривается также возможность компенсационных выплат по ипотечной процентной ставке. Воспользоваться аттракционом неслыханной щедрости можно будет только один раз.

Представить предложения о целесообразности ограничения однократным предоставлением за счёт бюджетных средств субсидий гражданам на выплату первоначального взноса или компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам, — отмечается в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, второй любопытной инициативой главы государства стало указание обеспечивать граждан с невысоким доходом жилплощадью без её передачи в собственность. Таким образом, недвижимость останется в публичной собственности. Разобраться в тонкостях реализации задуманного члены правительства должны до 10 октября.

Ипотека уже стала основным драйвером кредитования граждан, ожидается, что через пять лет будет строиться свыше 40 млн квадратных метров недвижимости в год.

Как пояснил News.ru генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков, большинство семей, особенно молодые пары, которые задумываются о покупке собственного жилья, сталкиваются с проблемой накопления первого взноса.

Сделать это крайне сложно, учитывая, что не все могут позволить себе жить с родителями. Даже временно. Парам приходится снимать жильё, и на его оплату уходит до 70% семейного бюджета, сделать в таких условиях накопления крайне проблематично, особенно когда появляются дети и женщины вынуждены оставаться в декретном отпуске. Владимир Савченков гендиректор АПРИ «Флай Плэнинг»

Если же государство начнёт субсидировать первый взнос по ипотеке или возмещать процентную ставку, считает он, то это окажет существенную помощь семьям и даст возможность жить в собственном жилье, оплачивая его, а не чужую квартиру. При этом парам стоит взвешивать свои силы, так как уже известно, что помощь будет предоставлена однократно, а взяв ипотеку на 10--20 лет, семья обязана будет весь этот срок вовремя исполнять обязательства, данные перед банком.

Однако всех проблем, полагает эксперт, это не решит. Пока неизвестны критерии, по которым будет оказываться материальная поддержка, и какие категории граждан смогут на неё претендовать. В этой связи необходима дальнейшая всесторонняя проработка нацпроекта «Жильё и городская среда» и снижение средней ипотечной ставки до приемлемых 8%.

По мнению эксперта Академии управления финансами и инвестициями Геннадия Николаева, пока давать какие-либо оценки инициативе рано, так как полностью отсутствует конкретика по ней. Тем не менее данный шаг был вполне ожидаем, потому что достичь планируемого объёма строительства жилья невозможно без стимулирования спроса населения.

После недавнего снижения ключевой ставки банки уменьшили стоимость ипотеки в среднем на 0,5 п.п., благодаря чему средняя ставка по ипотеки оказалась ниже 10% годовых. К 2024 году правительство также рассчитывает снизить ставку по ипотеке до 7,9%, что выглядит несколько оптимистично, учитывая проблемы в глобальной экономике. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Таким образом, считает он, стимулирование первоначального взноса способно компенсировать возможные недоработки по ДКП.

Ведущий аналитик «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов считает, что инициативы президента можно охарактеризовать как позитивные. Во-первых, они станут быстрым решением жилищного вопроса для граждан, которые имеют стабильный заработок, но ещё не накопили на первоначальный взнос по ипотеке, но при этом снимают жилье и исправно платят за него. Во-вторых, они решат вопрос с жильём самых незащищенных слоев населения. И, в-третьих, что немаловажно, могут увеличить спрос на ипотеку и активизировать строительство, а это уже напрямую влияет на рост экономики.

Более того, деньги, которые высвободятся из-за отсутствия потребности накоплений, быстрее пойдут в экономику и увеличат потребительский спрос. Фактически эти инициативы — ещё один способ перераспределения денег в пользу граждан, которые компенсируют перекос структуры экономики получения прибыли крупным и государственным бизнесом. Анар Исмаилов ведущий аналитик «Бизнес Инсайдер»

В свою очередь, главный аналитик ЦАФТ Антон Быков подчеркнул, что ключевой проблемой ипотеки в России являются крайне высокие процентные ставки, и именно здесь находится ключ к решению извечного квартирного вопроса.

Конечно, иные формы поддержки государства граждан, которые хотят улучшить свои жилищные условия, важны, но если при этом ипотечные ставки не снизить, то получится, что такое субсидирование будет подталкивать россиян к влезанию в ипотеку, то есть к стратегической финансовой ошибке. Тогда вроде благое дело, которое на бумаге выглядит очень благородно, в реальности станет настоящей «медвежьей услугой». Антон Быков главный аналитик ЦАФТ

С другой стороны, считает он, если предлагаемое субсидирование каким-то образом можно будет использовать и тем россиянам, кто уже взял ипотеку, пусть даже только семьи с несовершеннолетними детьми, то вот такой ход поможет снять и часть проблем на российском кредитном рынке, и повысить потребительский спрос в экономике, снизить градус социальной напряжённости.

Но, честно говоря, на такую щедрость от государства рассчитывать, наверное, не стоит, хотя деньги на это у него точно есть.