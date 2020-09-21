В День без автомобиля в Москве снизят цены на аренду велосипедов

https://static.news.ru/photo/e1b2a416-fc9f-11ea-b73b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ко Всемирному дню без автомобиля более 20 столичных парков снизят цены на аренду велосипедов и самокатов. Арендовать их с 20-процентной скидкой можно в парках, подведомственных департаменту культуры Москвы.

Как сообщает «Москва 24», акция пройдёт в Бабушкинском парке, Парке Горького, «Сокольниках», ландшафтном парке «Митино», Таганском, Перовском, Измайловском, Лианозовском, Гончаровском и других.

Кроме того, тем, кто приедет в этот день на арендованных велосипедах и самокатах Московская канатная дорога подарит скидку 10% на билеты. В доказательство аренды пассажиры должны будут предоставить на кассе приложение.

Всемирный день без автомобиля празднуется 22 сентября. Россия присоединилась к международной акции в 2008 году.

Власти Москвы ранее выступили с инициативой снижения стоимости на услуги «Велобайка». Такая мера обсуждается как санитарно-эпидемиологическая, для снижения скученности в метро в условиях коронавируса. Сейчас цена велопроката в сутки составляет 105 рублей (доступ к байку), первые полчаса бесплатно, затем придётся платить в зависимости от времени. Есть и более выгодные тарифы на месяц и сезон. Оплачивать услугу можно как банковской картой, так и «Тройкой».

В этом сезоне в распоряжении москвичей будет около 6000 велосипедов на 629 станциях и более 2600 электрических самокатов.

Ранее NEWS.ru писал, что средняя стоимость дорожного велосипеда для взрослых в России за пять лет выросла на 33%. Если в мае 2015 года его можно было приобрести за 9,1 тыс. рублей, то в этом же месяце 2020 года цена составляла уже 12,1 тыс. рублей.