В ЦИК обещали «дать бой» провокаторам на выборах

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что провокаторов на выборах будет немало. Они уже сейчас объявляют, что выборы будут самые грязные, а на головы членов ЦИК каждый день льётся негатив. Памфилова пообещала «дать бой» провокаторам, передаёт РИА Новости.

Желающих провокаторов будет немало. Они уже сейчас объявляют, заранее написаны доклады, что выборы будут самые грязные, уже растиражировали ранжир по регионам, уже определили они, сколько регионов «чистых», сколько «грязных». Но большие зарубежные деньги нужно отрабатывать. Без стыда и совести, — цитирует её агентство.

Памфилова добавила, что рада любым наблюдателям, даже «самым оппозиционным». И если они найдут нарушения, то им только спасибо скажут.

Ну а провокаторам тоже будем бой давать, — резюмировала она.

Ранее в ЦИК России положительно оценили перспективы введения трёхдневного голосования на постоянной основе. По словам Памфиловой, такой формат, скорее всего, приживётся и в дальнейшем.