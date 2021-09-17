Памфилова оценила перспективы трёхдневного голосования

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России положительно оценили перспективы введения трёхдневного голосования на постоянной основе. По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, такой формат, скорее всего, приживётся и в дальнейшем, передаёт ТАСС.

Она отметила также, что это мнение подтверждают данные социологических опросов

Все, кто принимал участие [в опросах], очень положительно оценили трёхдневное голосование, — заявила она.

Памфилова добавила, что почти половина избирательных участков расположены в учебных заведениях, поэтому в будущем нужно будет решить вопрос разведения учебного процесса в школах и трёхдневного голосования.

Некоторое время назад стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян.