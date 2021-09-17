Памфилова оценила перспективы трёхдневного голосования

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла ПамфиловаФото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России положительно оценили перспективы введения трёхдневного голосования на постоянной основе. По словам председателя комиссии Эллы Памфиловой, такой формат, скорее всего, приживётся и в дальнейшем, передаёт ТАСС.
Она отметила также, что это мнение подтверждают данные социологических опросов
Все, кто принимал участие [в опросах], очень положительно оценили трёхдневное голосование, — заявила она.
Памфилова добавила, что почти половина избирательных участков расположены в учебных заведениях, поэтому в будущем нужно будет решить вопрос разведения учебного процесса в школах и трёхдневного голосования.
Некоторое время назад стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.
В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян.