https://static.news.ru/photo/c89cd422-2e02-11ea-b58b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Почти восемь миллионов рублей решила выручить жительница Челябинска у нумизматов за банкноту номиналом в тысячу рублей. Достоинство купюры в том, что у неё так называемый «красивый» номер.

Он почти полностью из семёрок – 7777770. За такую же цену обладательница купюры и намеревается её продать, сообщает «Царьград». Столько же стоит, например, новый Lexus LX570.

Лот женщина выставила на продажу на портале бесплатных объявлений. Состоялась ли продажа, пока не известно.

Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард. Уникальность ей придаёт брак в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов. Однако эксперты заявили, что стоимость такой монеты не более двухсот рублей.