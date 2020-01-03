Почти восемь миллионов рублей решила выручить жительница Челябинска у нумизматов за банкноту номиналом в тысячу рублей. Достоинство купюры в том, что у неё так называемый «красивый» номер.
Он почти полностью из семёрок – 7777770. За такую же цену обладательница купюры и намеревается её продать,
Лот женщина выставила на продажу на портале бесплатных объявлений. Состоялась ли продажа, пока не известно.
Ранее NEWS.ru писал, что житель Санкт-Петербурга выставил на продажу монету номиналом два рубля, стоимость которой он оценил в миллиард. Уникальность ей придаёт брак в виде поворота аверса относительно реверса на 90 градусов. Однако эксперты заявили, что стоимость такой монеты не более двухсот рублей.
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