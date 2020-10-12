В Чечне открыли дело о посягательстве на правоохранителей

https://static.news.ru/photo/b7ab5eec-0cb7-11eb-8b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После того как в Чеченской Республике нейтрализовали двух бандитов в Серноводском районе, следственные органы возбудили уголовное дело о посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов.

СКР по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ), — цитирует сообщение РИА Новости.

Личности нападавших установлены, но их имена не раскрываются, при этом один из преступников находился в федеральном розыске.

Днём 11 октября, по данным следствия, при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов у реки Асса были найдены двое мужчин с автоматами Калашникова, ручными гранатами и самодельным взрывным устройством, которые открыли огонь по правоохранителям. Бандитов ликвидировали ответным огнём. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Как писал NEWS.ru, СК возбудил дело по факту убийства людей при стрельбе под Нижним Новгородом.